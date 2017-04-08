Севилья в родных стенах в очень результативном матче сумела переиграть Депортиво (4:2).
Севилья, Getty Images
08 апреля 2017, 22:00
Севилья — Депортиво 4:2
Голы: Йоветич, 1, Сарабия, 9 , Корреа, 32, Бен-Йеддер, 88 — Какута, 4, 25
Севилья: Рико — Пареха, Эскудеро, Мариано, Меркадо — Краневиттер, Нзонзи (Иборра, 74), Сарабия, Корреа (Бен-Йеддер, 65), Васкес (Лангле, 76) — Йоветич
Депортиво: Люкс — Сидней, Аррибас, Луизинью, Хуанфран (Лауре, 12) — Борхес, Гильерме, Морено (Джон, 58), Чолак, Какута — Хоселу
Предупреждения: Эскудеро, Краневиттер, Аррибас, Хоселу — Эскудеро, Йоветич