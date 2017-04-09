Испания

Один из лидеров Барселоны — форвард Неймар — может остаться вне заявки на матч с Реалом.

В рамках 31-го тура Ла Лиги Барселона сенсационно уступила Малаге со счетом 0:2.

На 65-й минуте поединка при счете 1:0 в пользу Анчоусов форвард гостей Неймар пошел в грубый стык против защитника Диего Льоренте, за что тут же увидел перед собой красную карточку и досрочно покинул поле.

Сразу возникли предположения, что Неймар пропустит два следующих матча в Ла Лиге, ведь арбитр Хиль Мансано показал бразильцу прямую красную. Тем не менее, в рапорте арбитра говорится, что Неймар покинул поле после второй желтой карточки.

Таким образом, 25-летний футболист должен пропустит лишь следующий матч своей команды против Реал Сосьедада.

Однако, и здесь не все так просто. Дело в том, что покидая поле Неймар позволил себе иронично поаплодировать в адрес четвертого арбитра, что было указано главным судьей в рапорте матча.

Из-за этого поступка Неймар может понести дополнительное наказание, что исключит возможность его участия в поединке 33-го тура против Реала.

В текущем сезоне Неймар провел за Барселону 38 матчей во всех турнирах, отличившись при этом 15-ю голами и 24-я ассистами.