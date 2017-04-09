Испания

Стал известен характер повреждения центрального защитника Реала Пепе.

Пепе получил травму в матче своей команды против Атлетико. Тогда португалец вышел на поле в стартовом составе, а на 52-й минуте защитник умудрился забить гол.

Тем не менее, спустя десять минут в столкновении со своим товарищем по команде Тони Кроосом Пепе повредил ребра и не смог продолжить игру.

Как информирует официальный сайт Реала, после прохождения медицинского обследования у Пепе диагностированы переломы двух ребер.

Точные сроки восстановления не сообщаются, однако испанская пресса настаивает на том, что опытный игрок может пропустить остаток сезона.

Напомним, что в лазарете Реала также пребывает другой центральный защитник — Рафаэль Варан. Таким образом, в распоряжении наставника бланкос остались лишь Начо Фернандес и Серхио Рамос.

В текущем сезоне Пепе провел за Реал 18 матчей во всех турнирах, забил 2 гола и отдал 1 ассист.