Стал известен характер повреждения центрального защитника Реала Пепе.
Столкновение Пепе и Крооса, getty images
09 апреля 2017, 08:50
Пепе получил травму в матче своей команды против Атлетико. Тогда португалец вышел на поле в стартовом составе, а на 52-й минуте защитник умудрился забить гол.
Тем не менее, спустя десять минут в столкновении со своим товарищем по команде Тони Кроосом Пепе повредил ребра и не смог продолжить игру.
Как информирует официальный сайт Реала, после прохождения медицинского обследования у Пепе диагностированы переломы двух ребер.
Точные сроки восстановления не сообщаются, однако испанская пресса настаивает на том, что опытный игрок может пропустить остаток сезона.
Напомним, что в лазарете Реала также пребывает другой центральный защитник — Рафаэль Варан. Таким образом, в распоряжении наставника бланкос остались лишь Начо Фернандес и Серхио Рамос.
В текущем сезоне Пепе провел за Реал 18 матчей во всех турнирах, забил 2 гола и отдал 1 ассист.