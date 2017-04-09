Испания

Главный тренер Атлетико Диего Симеоне дал свой комментарий по итогам матча с Реалом (1:1).

Атлетико вырвал ничью у Реала на последних минутах встречи благодаря голу Антуана Гризманна.

"Покидаем Сантьяго Бернабеу разочарованными, ведь в конце поединка мы чувствовали, что можем добиться победы", — сказал Симеоне на послематчевой пресс-конференции.

"Гол Реала отрицательно повлиял на моих футболистов, ведь до этого у соперника не было опасных моментов".

"Поэтому мы несколько минут приходили в себя после гола, но замены в этом плане очень помогли команде. На протяжении матча мы допускали ошибки, но это не удивительно, учитывая высокий темп поединка".

После этой ничьей Атлетико остался на третьем месте в турнирной таблице Ла Лиги, однако Севилья приблизилась к Матрасникам на расстояние одного балла.