Главный тренер Атлетико Диего Симеоне дал свой комментарий по итогам матча с Реалом (1:1).
Диего Симеоне, getty images
09 апреля 2017, 10:49
Атлетико вырвал ничью у Реала на последних минутах встречи благодаря голу Антуана Гризманна.
"Покидаем Сантьяго Бернабеу разочарованными, ведь в конце поединка мы чувствовали, что можем добиться победы", — сказал Симеоне на послематчевой пресс-конференции.
"Гол Реала отрицательно повлиял на моих футболистов, ведь до этого у соперника не было опасных моментов".
"Поэтому мы несколько минут приходили в себя после гола, но замены в этом плане очень помогли команде. На протяжении матча мы допускали ошибки, но это не удивительно, учитывая высокий темп поединка".
После этой ничьей Атлетико остался на третьем месте в турнирной таблице Ла Лиги, однако Севилья приблизилась к Матрасникам на расстояние одного балла.