Испания

Украинский защитник Иван Зотько забил дебютный гол за вторую команду Валенсии.

Зотько пополнил ряды Валенсии летом прошлого года, заключив с клубом контракт сроком на два года.

В рамках 33-го тура Сегунды Б вторая команда Летучих Мышей противостояла Льягостере.

Украинец вышел на поле в стартовом составе, а на 89-й минуте поединка экс-игрок харьковского Металлиста отличился голом после фланговой передачи.

Таким образом, Зотько помог Валенсии вырвать ничью — 1:1.

В текущем сезоне Иван провел за вторую команду Лос Чес 11 матчей.

Гол на видео с 9.30.