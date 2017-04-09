Украинский защитник Иван Зотько забил дебютный гол за вторую команду Валенсии.
Иван Зотько, valenciacf.com
09 апреля 2017, 11:23
Зотько пополнил ряды Валенсии летом прошлого года, заключив с клубом контракт сроком на два года.
В рамках 33-го тура Сегунды Б вторая команда Летучих Мышей противостояла Льягостере.
Украинец вышел на поле в стартовом составе, а на 89-й минуте поединка экс-игрок харьковского Металлиста отличился голом после фланговой передачи.
Таким образом, Зотько помог Валенсии вырвать ничью — 1:1.
В текущем сезоне Иван провел за вторую команду Лос Чес 11 матчей.
Гол на видео с 9.30.