Испания

Полемика вокруг будущего главного тренера Реала Зинедина Зидана набирает обороты.

Зидан заменил Рафаэля Бенитеса на должности главного тренера Сливочных в январе 2016 года.

Действующее соглашение француза с клубом рассчитано до конца следующего сезона.

Ранее сам наставник выразил сомнение, что ему доверят руководить командой в следующем сезоне.

"Мое будущее? Вопрос не по адресу. Спросите у руководства. Я усердно работаю, отдавая при этом все свои силы", — приводит слова Зидана официальный сайт бланкос.

"Меня вдохновляет на это клуб, его величие. И я не собираюсь пускать слухи — просто принимаю каждый день таким, каким он есть".