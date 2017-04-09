В матче 31-го тура чемпионата Испании Валенсия на выезде оказалась сильнее Гранады.
Валенсия обыграла Гранаду, laliga.es
09 апреля 2017, 15:12
Дубль в составе Валенсии оформил нападающий Симоне Дзадза.
Таким образом, Гранада занимает 12-ю строчку, имея на своем счету 39 очков. В активе Летучих Мышей – 20 баллов и 19-я позиция.
Гранада – Валенсия – 1:3
Голы: Дзадза, 19, 21, Мина, 55, Понсе, 65
Гранада: Очоа — Ингасон (Бога, 33), Соньер, Эступиньян, Литри — Карсела-Гонсалес, Агбо (Сампер, 63), Перейра, Мубарак, Фулькье — Кравец (Понсе, 46)
Валенсия: Диего Алвес — Абденнур, Мангала, Тони Лато, Канселу (Мунир, 66) — Солер, Парехо, Медран, Монтойя — Мина (Сикейра, 88), Дзадза (Орельяна, 74)
Предупреждения: Агбо, Солер, Мубарак, Монтойя