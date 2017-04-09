Испания

Нападающий Атлетико Антуан Гризманн не думает, что перейдет в Реал, однако зарекаться не стал.

В составе Атлетико Гризманн вырос в игрока мирового уровня. Антуан вошел в тройку претендентов на Золотой мяч-2016 вместе с Криштиану Роналду и Лионеля Месси. В СМИ то и дело появляются слухи, сватающие француза в другие клубы. Обычно в качестве следующей команды Гризманна называют Манчестер Юнайтед, но есть и слухи про Реал.

В 31-м туре Ла Лиги Атлетико сыграл вничью с Реалом 1:1. В концовке встречи ничью Матрасникам принес именно гол Гризманна.

После матча Антуана спросили в микст-зоне, может ли он перейти в Реал.

"Я ничего не исключаю, но я счастлив в Атлетико", — заявил Гризманн.

Французское издание L'Equipe утверждает, что Реал попытается переманить Гризманна летом 2018 года. Оно же приводит более подробно слова форварда о возможном трансфере.

"Я не могу сказать "да" или "нет", иначе попаду не в очень хорошую ситуацию. Никогда не знаешь, что случится в футболе, хотя вряд ли возможен трансфер из Атлетико в Реал. Совсем немного было таких случаев, так что я думаю, что это мертвый номер", — отметил Антуан.

"Эрик Ольхатс, мой спортивный советник, принимает звонки и потом говорит со мной. Мы счастливы, что нам звонят, но сейчас мне хорошо в Атлетико, мне тут нравится. Как я часто говорю: я – игрок Атлетико".

Прямой переход из Атлетико в Реал совершали Уго Санчес в 1980-х годах и Сантьяго Солари в начале тысячелетия; кроме того, легенда Реала Рауль поначалу воспитывался в системе Атлетико.