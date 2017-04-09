Испания

Полузащитник Барселоны Андрес Иньеста прокомментировал поражение своей команды от Малаги.

Хавбек "сине-гранатовых" заявил, что Малага заслуженно победила в матче 31-го тура испанской Примеры.

"Обидно, мы упустили отличную возможность увеличить свои шансы на чемпионский титул. Теперь стать чемпионами будет намного сложнее. Мы играли хорошо, но порой все идет не так, как нужно. Малага воспользовалась нашими ошибками и заслуженно победила", - сказал Иньеста в интервью Sport.es.

"Я думаю, что разговоры о судьях ни к чему не приведут. Нет смысла обвинять судей. Мы должны сделать выводы, а затем забыть эту игру".

Отметим, что идущая на втором месте в Примеры Барселона на три очка отстает от лидирующего Реала, имеющего матч в запасе.