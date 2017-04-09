Испания

Защитник Барселоны Самуэль Умтити уверен, что лидер каталонцев Лионель Месси никак не вмешивается в трансферную политику клуба.

По информации испанских СМИ, у Месси имеется список игроков, которых он хочет видеть на Камп Ноу, и список тех, кто, по мнению Лео, должны покинуть Барселону. При этом руководство клуба будет полностью прислушиваться к своему лидеру, осуществляя трансферы.

Сообщается, что Месси настаивает на трансферах Бернардо Силвы и Килиана Мбаппе из Монако, Эктора Бельерина из Арсенала, молодого бразильца Винисуса Жуниора и Усмана Дембеле из Борусси. В то же время аргентинец считает, что клубу необходимо продать Арда Турана, Жереми Матье, Андре Гомеша, Люку Диня и Пако Алькасера.

В свою очередь защитник сине-гранатовых Самуэль Умтити уверен, что все это лишь слухи.

"Я горжусь тем, что могу назвать Месси своим другом", — сказал Самуэль.

"Черный список? Зная Лео Месси, я не думаю, что это правда. У него нет времени думать о таких вещах".

В последнем матче Примеры Барселона на выезде уступила Малаге со счетом 0:2, упустив отличный шанс обойти Реал в турнирной таблице.