Форварду Барселоны Луису Суаресу не понравилось поведение игрока Малаги Сандро, который отпраздновал гол в ворота своей бывшей команды.
Суарес поговорил с Сандро, AS.com
09 апреля 2017, 17:43
Сандро Рамирес стал одним из главных героев Малаги в матче с Барселоной (2:0). В то же время, в Барселоне нашлись игроки, которые были недовольны поведением Сандро, который ранее защищал цвета каталонцев.
Футболист Малаги открыл счет в матче, после чего отпраздновал гол в ворота бывшей команды.
В частности, Луис Суарес подошел к Сандро во время перерыва и сказал: "Не забывай руку, которая тебя кормила".
Сандро не растерялся и сразу же ответил: "Малага теперь кормит меня".
Стоит отметить, что ранее Луис Энрике выразил свое недовольство судейством в матче с Малагой.