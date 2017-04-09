Испания

Форварду Барселоны Луису Суаресу не понравилось поведение игрока Малаги Сандро, который отпраздновал гол в ворота своей бывшей команды.

Сандро Рамирес стал одним из главных героев Малаги в матче с Барселоной (2:0). В то же время, в Барселоне нашлись игроки, которые были недовольны поведением Сандро, который ранее защищал цвета каталонцев.

Футболист Малаги открыл счет в матче, после чего отпраздновал гол в ворота бывшей команды.

В частности, Луис Суарес подошел к Сандро во время перерыва и сказал: "Не забывай руку, которая тебя кормила".

Сандро не растерялся и сразу же ответил: "Малага теперь кормит меня".

Стоит отметить, что ранее Луис Энрике выразил свое недовольство судейством в матче с Малагой.