Испания

Матрасники намерены предложить нападающему Антуану Гризманну новый контракт на улучшенных финансовых условиях.

В свете последних удачных сезонов Гризманна француз стал желанной трансферной целью для многих европейских топ-клубов. Прежде всего стоит отметить Манчестер Юнайтед и мадридский Реал, которые готовы выплатить прописанную в контракте форварда сумму отступных в 100 млн евро.

Для того, чтобы увеличить клаусулу француза, Атлетико необходимо переподписать контракт со своим лучшим бомбардиром. При этом, чтобы Гризманн пошел на данный шаг, клуб намерен повысить ему зарплату.

Как сообщает AS, Матрасники согласны увеличить оклад Ануана с 7 млн евро в год до 10-ти, при этом увеличится и клаусула выкупа. Само же новое соглашение планируется заключить до 2021 года.

В нынешнем сезоне на счету Гризманна 15 голов и 7 результативных передач в 30-ти матчах Примеры.