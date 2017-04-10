Испания

До конца нынешнего сезона исполнять обязанности главного тренера Гранады будет экс-защитник Арсенала Тони Адамс.

Из-за неудовлетворительных результатов команды Гранада отправила в отставку главного тренера Лукаса Алькараса. Новым тренером назначен Тони Адамс, который лишь на прошлой неделе стал спортивным директором клуба.

Адамс завершил игровую карьеру в 2002 году. Вместе с Арсеналом он выиграл 4 чемпионства и трижды – Кубок Англии. Тони ранее тренировал Уиком и Портсмут, а в последний раз работал в качестве тренера в азербайджанской Габале в 2011 году.

"Оценив ситуацию в команде, ФК Гранада решила прекратить сотрудничество с главным тренером Луисом Алькарасом и его штабом", — гласит заявление клуба.

"На место Алькараса назначен Тони Адамс, в которого мы безоговорочно верим. Тони будет возглавлять команду до конца сезона".

За 7 туров до финиша чемпионата Испании Гранада занимает 19-е место, отставая от спасительной зоны на 7 пунктов. Последняя победа команды Артема Кравца в Ла Лиге датирована еще 1-м марта.