Испания

Нападающий Сельты Джузеппе Росси в очередной раз травмировал колено и выбыл на длительный срок.

Поединок против Эйбара обернулся для Сельты настоящим кошмаром — команда уступила 0:2, а нападающий Джузеппе Росси травмировал колено и пропустит шесть месяцев.

Итальянскому нападающему предстоит операция, после которой он пропустит остаток сезона и начало следующего чемпионата. Для 30-летнего футболиста это уже четвертая травма колена в карьере. При этом, ранее Росси трижды травмировал правое колено и впервые получил травму левого колена.

Стоит отметить, что до полученной травмы Джузеппе Росси пребывал в хорошей форме. В предыдущем матче против Лас-Пальмаса Росси оформил хет-трик, а его команда победила со счетом 3:1.