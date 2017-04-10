Испания

Реал и Барселона готовят свои предложения защитнику Атлетико Тео Эрнандесу.

Принадлежащий Атлетико Тео Эрнандес выступает на правах аренды за Алавес. По окончании сезона у футболиста есть перспективы перейти в один из испанских грандов — Реал или Барселону.

Фаворитом в гонке за футболиста является Реал, который готов выплатить сумму отступных в 24 миллиона евро.

Сам игрок должен будет подписать контракт на пять лет, а его зарплата будет начисляться следующим образом: в первые два года — 6 миллионов евро в год, на третий год — 7 миллионов, на четвертый — 8 миллионов, а на пятый — 9 миллионов.

Проблемой для перехода является позиция агента Мануэля Гарсии Килону, который убеждает футболиста перейти в другой клуб, поскольку переход из Атлетико в Реал грозит ему репутационным ущербом.

Барселона готова сделать похожее предложение по футболисту и планирует расстаться с Хорди Альбой, возможным конкурентом Тео Эрнандеса.