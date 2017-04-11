Испания

Полузащитник Барселоны Хавьер Маскерано уверен, что нападающий команды Неймар должен получить только 1 матч дисквалификации за свое удаление в игре с Малагой (0:2).

Барселона в чемпионате Испании уступила Малаге 0:2. Неймар был удален за фол на Диего Льоренте. При этом бразилец позволил себе саркастические аплодисменты в адрес 4-го арбитра, за что к стандартной одноматчевой дисквалификации прибавились еще 2 игры.

Барселона собирается подать апелляцию, но если Неймару придется пропустить больше 1 поединка, то он не сможет сыграть с Реалом 23-го апреля в рамках Ла Лиги.

"Посмотрим, как оно получится", — заявил Маскерано.

"Были и другие игроки, которые делали то же самое, но получали только 1 матч бана. Посмотрим".

"Очень легко рассуждать, сидя на диване дома, а вот когда тебе приходится принимать решения под огромным давлением – сложно. Иногда ты делаешь ошибки, со мной такое бывало. Не остается ничего другого, кроме как учиться на них".

"Мы не собираемся никого винить. Когда кто-то что-то делает неправильно или попадает в беду, мы стремимся ему помочь".

Сегодня, 11 апреля, Барселоне предстоит выездная встреча с Ювентусом в четвертьфинале Лиги чемпионов, в которой Неймар готов помочь команде. Начало – в 21.45 по киевскому времени.