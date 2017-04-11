Испания

Представитель нападающего Сельты Джузеппе Росси уверяет, что его клиент мужественно преодолеет очередную серьезную травму и вернется на футбольное поле.

В поединке 31-го тура Примеры против Эйбара Сельта не только уступила со счетом 0:2, но и потеряла своего форварда Джузеппе Росси, который травмировал колено.

По предварительным данным футболист выбыл минимум на полгода, а повреждение связок стало уже третьим в карьере Джузеппе. В связи с этим появились предположения, что 30-летний итальянец может и вовсе завершить карьеру, что опроверг его агент Федерико Пасторелло.

"В этой неудаче немного утешает то, что по крайней мере это травма другого колена", — сказал Федерико в эфире Radio 24.

"Это означает, что лечение будет менее тяжелым. Все, кто знаком с Росси, знают, что он невероятно решителен. Он обескуражен, но Джузеппе совершенно точно не сдастся. Его ожидает очередное восстановление, но Росси сделает это вновь, чтобы вернуться".

До травмы итальянец провел за Сельту 18 поединков, отметившись четырьмя голами и одной результативной передачей.