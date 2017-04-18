Пресс-атташе Барселоны Хосеп Вивес подтвердил, что каталонский клуб подаст апелляцию на трехматчевую дисквалификацию Неймара.
Неймар, Getty Images
18 апреля 2017, 22:14
Неймар был удален с поля в матче против Малаги 8 апреля, когда получил две желтые карточки, за что был дисквалифицирован на один матч.
Тем не менее, бразилец не стал мириться с решением рефери и начал саркастически аплодировать в сторону четвертого арбитра, за что получил еще два матча дисквалификации, из-за чего должен пропустить матч против мадридского Реала.
"Мы подадим апелляцию. Для этого у нас есть десять дней после вынесения решения, и мы вписываемся в эти сроки", — заявил Вивес.
"Мы убеждены в том, что приведенные нами аргументы позволят Неймару сыграть в Эль Класико".
Матч между Реалом и Барселоной состоится в воскресенье, 23 апреля, на Сантьяго Бернабеу.