Испания

Известный итальянский специалист Клаудио Раньери может сменить на тренерском мостике Севильи Хорхе Сампаоли.

В конце февраля текущего года руководство Лестера уволило менеджера Клаудио Раньери, который еще в прошлом сезоне привел команду к сенсационному чемпионству.

С тех пор 65-летний наставник находился в поисках работы.

Как информирует El Correo, Раньери является кандидатом на пост главного тренера Севильи.

Отмечается, что Клаудио может возглавить Нервионцев в том случае, если команду все-таки покинет нынешний наставник Хорхе Сампаоли.

Сампаоли связывают с работой в сборной Аргентины и Барселоне, однако сам тренер неоднократно отрицал эти слухи.