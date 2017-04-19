Форвард лондонского Арсенала Лукас Перес может вернуться в Депортиво на правах аренды.
Лукас Перес в составе Депортиво, Getty Images
19 апреля 2017, 20:23
Лукас Перес перешел в Арсенал только прошлым летом, когда Канониры заплатили за испанца около 20 млн. евро.
Тем не менее, 28-летний форвард лишь дважды выходил в стартовом составе на матчи Премьер-лиги, а еще 9 раз появлялся на замену.
И, несмотря на то, что Лукас доволен жизнью в Лондоне, он хочет играть чаще, и такую возможность вновь готов предоставить ему Депортиво, сообщает La Voz de Galicia.
Галисийский клуб рассчитывает взять Переса в годичную аренду, и сам игрок тоже заинтересован в таком варианте, поэтому сторонам осталось договориться с Арсеналом.