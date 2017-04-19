Испания

Форвард лондонского Арсенала Лукас Перес может вернуться в Депортиво на правах аренды.

Лукас Перес перешел в Арсенал только прошлым летом, когда Канониры заплатили за испанца около 20 млн. евро.

Тем не менее, 28-летний форвард лишь дважды выходил в стартовом составе на матчи Премьер-лиги, а еще 9 раз появлялся на замену.

И, несмотря на то, что Лукас доволен жизнью в Лондоне, он хочет играть чаще, и такую возможность вновь готов предоставить ему Депортиво, сообщает La Voz de Galicia.

Галисийский клуб рассчитывает взять Переса в годичную аренду, и сам игрок тоже заинтересован в таком варианте, поэтому сторонам осталось договориться с Арсеналом.