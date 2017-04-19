Правый защитник мадридского Атлетико Хуанфран получил травму бедра в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов против Лестера.
Хуанфран, Getty Images
19 апреля 2017, 22:03
Атлетико на выезде сыграл вничью с Лестером (1:1), но вышел в полуфинал Лиги чемпионов благодаря домашней победе (1:0).
Тем не менее, триумф был омрачен повреждением Хуанфрана, который был вынужден покинуть поле на 56-й минуте игры.
В среду, 19 апреля, 32-летний испанец прошел медицинское обследование, которое выявило у него мышечное повреждение II-й степени в квадрицепсе правого бедра.
Мадридский клуб пока не сообщает, сколько времени потребуется Хуанфрану для восстановления.
В том же матче левый защитник Матрасников Филипе Луис сломал руку.