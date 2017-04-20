Испания

Легенда Манчестер Юнайтед Рой Кин не поскупился на комплименты в адрес форварда Реала Криштиану Роналду.

Поединки против Баварии в четвертьфинале Лиги чемпионов стали для португальца настоящим бенефисом. Криштиану отметился пятью мячами в двух матчах и помог своей команде выйти в следующую стадию с общим счетом 6:3.

Кроме того, благодаря забитым в противостоянии с мюнхенцами мячам, Роналду перешагнул отметку в 100 голов в Лиге чемпионов, чего доселе не удавалось никому. Подобная игра португальца не осталась без внимания Роя Кина, пристально следящего за всеми футбольными событиями.

"Криштиану – один из величайших футболистов в истории, он – настоящий гений", — сказал Кин.

"Наблюдать за его игрой – сплошное удовольствие".

"Мы продолжаем говорить о том, насколько сложно забивать голы. Когда смотришь на его статистику в каждом сезоне…забитые мячи, результативные передачи – этот парень гениален".

В текущем сезоне на счету Роналду уже 31 гол и 11 ассистов во всех турнирах.