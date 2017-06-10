Испания

Экс-главный тренер Баварии Юпп Хайнкес восхищается достижениями своего экс подопечного.

После победы Реала в Лиге чемпионов, немецкий специалист пошутил, что Тони Кроосу нужно закончить карьеру, потому что он выиграл все что мог.

"Ему всего 27 лет, а Кроос уже трижды становился победителем Лиги чемпионов, он оформил требл с Баварией и был чемпионом мира в составе сборной Германии. Теперь он должен повесить бутсы на гвоздь", — пошутил Хайнкес в интервью Bild.

"Тони — стратег. В мадридском Реале он стал играть еще лучше. Кроос играет так, что все тренеры понимают, что хотят именно такой игры от своих футболистов", — добавил Хайнкес.

Отметим, что Юпп Хайнкес работал с Кроосом в Баварии и леверкузенском Байере.