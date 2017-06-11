Испания

Экс-защитник сборной Бразилии Роберто Карлос категорически опроверг информацию о том, что он принимал допинг и не намерен оставлять ее распространение безнаказанным.

Недавно немецкая организация ARD выпустила документальный фильм. В нем говорится, что имя Роберто Карлоса было в досье, которое бразильское антидопинговое агентство передал в прокуратуру Сан-Паулу в 2015 году.

Роберто Карлос отрицает любые нарушения и, по информации Sky Sports, намеревается обратиться к юристам за помощью в их опровержении.

"Я категорически опровергаю безответственные обвинения, сделанные немецкой организацией ARD в мой адрес и могу еще раз заверить, что я никогда не использовал препаратов, которые дали бы мне преимущество перед другими игроками", — заявил Карлос.

"Всю свою карьеру я сражался за честность и верность. Лживые обвинения полностью противоречат моим идеалам. За мою более, чем 20-летнюю карьеру у меня никогда не было позитивных проб каких-либо веществ, которые могли бы повлиять на выступления на футбольном поле".

Роберто Карлос 4 раза становился чемпионом Испании и 3 – победителем Лиги чемпионов с Реалом, а также завоевывал чемпионства в Бразилии и Турции – с Палмейрасом и Фенербахче соответственно.