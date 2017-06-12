Испания

Луго подтвердил, что они выкупят левого защитника Карпат Василия Кравца.

Кравец присоединился к Луго из Карпат на правах аренды с правом выкупа во время зимнего трансферного окна.

Сейчас же испанский клуб официально подтвердил, что они активируют опцию выкупа, тем не менее, точная сумма перехода не разглашается.

19-летний украинец провел за Луго восемь матчей в Сегунде, в которых получил три желтые карточки.

В прошедшем сезоне Луго набрал 55 очков и занял девятое место в турнирной таблице Сегунды.