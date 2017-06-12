Испания

Форвард Атлетико Антуан Гризманн подписал новый контракт с мадридским клубом до 2022 года.

Гризманна долгое время связывали с переходом в Манчестер Юнайтед, и сообщалось, что француз даже согласовал условия личного контракта с Красными Дьяволами.

Тем не менее, после того, как трансферный бан Атлетико оставили в силе, Гризманн решил не покидать клуб, за что был вознагражден новым пятилетним контрактом с повышением зарплаты, сообщает Marca.

По информации радиостанции COPE, сумма отступных в контракте осталась прежней и составляет 100 миллионов евро. При этом Матрасники будут готовы пойти на уступки, если Гризманн захочет покинуть клуб в следующем году.