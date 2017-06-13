Испания

Полузащитник Баварии Ренату Санчеш может продолжить карьеру в столице Каталонии.

Первый сезон Санчеша в Баварии невозможно назвать удачным. Приобретенный за 35 млн евро игрок лишь 6 раз появился на поле в стартовом составе во всех соревнованиях, что породило множество разговоров о его уходе из команды.

Как сообщает испанское издание Diario Gol, агент перспективного 19-летнего хавбека Жорже Мендеш ведет переговоры с Барселоной относительно возможного трансфера игрока.

По информации источника, на Санчеша также претендовал Манчестер Юнайтед, однако португалец отказал команде Жозе Моуриньо ради перехода в стан сине-гранатовых.

Единственной проблемой данной сделки остается цена футболиста. Бавария не желает расставаться с Ренату меньше, чем за 35 млн евро, которые год назад были потрачены на его приобретение. Каталонцам же подобная сумма кажется слишком высокой.

В завершившемся сезоне на счету Санчеша 17 матчей в Бундеслиге, в которых он не отметился результативными действиями.