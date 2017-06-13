Испания

Представитель форварда Реала Альваро Мораты — Хуанма Лопес пролил свет на трансферные перипетии вокруг его клиента.

Красные Дьяволы сделали Реалу официальное предложение относительно трансфера нападающего Альваро Мораты, однако мадридцы пока не дали никакого ответа – об этом сообщил агент форварда Хуанма Лопес.

По его словам, предложение, которое поступило от Манчестер Юнайтед, является весьма достойным, в отличии от того, что готов был заплатить за Морату Милан.

"Манчестер Юнайтед – знаменитый клуб. Это очень интересный вариант", — сказал Хуанма.

"Я могу сказать, что их предложение очень, очень серьезное. Теперь решение остается за Реалом. Я не могу сказать, или сделка вскоре свершиться – будущее покажет".

"Я могу подтвердить, что Милан активно контактировал с нами до последних нескольких дней. Все очень просто: Реал отказал, потому что счел предложение от россо-нери неудовлетворительным", — поведал агент.

В завершившемся сезоне Ла Лиги Мората забил 15 голов, при этом лишь 14 раз появившись в стартовом составе.