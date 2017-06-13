Испания

Полузащитник Мидтьюлланда Рафаэль ван дер Ваарт поделился своим мнением о лидере Реала Криштиану Роналду.

Голландский хвабек выступал с Криштиану в одной команде в сезоне 2009-2010, который стал первым для Роналду, и последним для Рафы в футболке Королевского Клуба.

По словам ван дер Ваарта, Криштиану впечатлял своей физической формой на тренировках, но в технике он все же уступает полузащитнику из Нидерландов.

"Роналду – феноменален. Тренируясь с ним я был поражен тем, насколько мощным атлетом он является", — сказал Рафаэль.

"Тем не менее, осмелюсь сказать, что у меня техника лучше. Многие люди могут подумать, что я заблуждаюсь – но это действительно так".

"Когда видишь, как он выкладывается на тренировках, не можешь поверить в какой хорошей форме он находится", — подытожил голландец.

В сезоне 2016-2017 Роналду записал на свой счет 42 гола в 46 матчах во всех соревнованиях, в том числе и дубль в ворота Ювентуса в финале Лиги чемпионов.

Ван дер Ваарт отличился 2-мя голами в 15-ти матчах чемпионата Дании за Мидтьюлланд.