Испания

Нападающий Атлетико Антуан Гризманн остается в клубе.

Ранее сообщалось, что Гризманн и руководство Атлетико достигли договоренности и новое соглашение между сторонами уже подписано. Теперь же Атлетико подтвердил данную информацию официально.

Новый контракт французского нападающего будет действовать до 2022 года. Напомним, что Гризманн был связан с переходом нынешним летом в Манчестер Юнайтед на протяжении нескольких месяцев, но после того, как Атлетико запретили заявлять новых игроков в следующее трансферное окно, форвард не захотел покидать клуб.

А прошедшем сезоне на счету игрока сборной Франции 26 забитых мячей в 53 матчах во всех соревнованиях за Матрасников.