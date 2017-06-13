Испания

Главный тренер Матрасников Диего Симеоне не покинет клуб этим летом.

В течение сезона в испанской и итальянской прессе ходило множество слухов о том, что Симеоне может покинуть Атлетико по окончании сезона. Как сообщает Todo Mercado Web, главный тренер мадридского Атлетико продлил контракт со своим нынешним клубом до лета 2019 года.

Предыдущий контракт аргентинтинца действовал до лета 2018 года.

Ранее сообщалось, что в услугах Симеоне заинтересован миланский Интер, но специалист отметил, что пока не собирается уезжать из Мадрида.

В минувшем сезоне Атлетико занял 3-е место в Ла Лиге, набрав 78 очков.