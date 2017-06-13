Отступные за испанского футболиста составят 350 миллионов евро.
Марко Асенсио, Getty Images
13 июня 2017, 17:33
Хавбек мадридцев Марко Асенсио договорился о новом контракте с Галактикос. Как сообщает Marca, новое соглашение с 21-летним испанцем будет рассчитано до 2023 года.
Руководство Реала очень довольно выступлением футболиста в минувшем сезоне и думает, что он может стать ключевым футболистом. Известно, что в контракте прописана сумма отступных в 350 миллионов евро.
Текущий контракт Асенсио с Реалом действует до лета 2020 года.
В прошедшем сезоне Асенсио сыграл в 23 матчах в чемпионате Испании, забил 3 гола и сделал 2 голевые передачи.