Испания

Отступные за испанского футболиста составят 350 миллионов евро.

Хавбек мадридцев Марко Асенсио договорился о новом контракте с Галактикос. Как сообщает Marca, новое соглашение с 21-летним испанцем будет рассчитано до 2023 года.

Руководство Реала очень довольно выступлением футболиста в минувшем сезоне и думает, что он может стать ключевым футболистом. Известно, что в контракте прописана сумма отступных в 350 миллионов евро.

Текущий контракт Асенсио с Реалом действует до лета 2020 года.

В прошедшем сезоне Асенсио сыграл в 23 матчах в чемпионате Испании, забил 3 гола и сделал 2 голевые передачи.