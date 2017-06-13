Испания

Бывший наставник Барселоны и Баварии был готов работать у руля Хетафе.

Президент Хетафе Анхель Торрес Санчес заявил, что его команду мог возглавить Хосеп Гвардиола.

"Гвардиола мог возглавить Хетафе, когда работал с Барселоной Б. Тогда на пост главного тренера каталонцев сватали Микаэля Лаудрупа. Клуб приглашал Хосепа и он был готов к нам присоединиться, но позже Барселона назначила его главным тренером", — приводит слова функционера Marca.

Гвардиола возглавлял Барселону с 2008 по 2012 год.

Хосеп у руля "сине-гранатовых" выиграл 14 трофеев, затем возглавлял Баварию, а сейчас тренирует Манчестер Сити.