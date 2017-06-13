Испания

Зенит заинтересован в трансфере нападающего Галактикос.

Хавбек мадридцев Хамес Родригес может перебраться в Зенит. Клуб из Санкт-Петербурга хочет купить колумбийца в летнее трансферное окно.

Как сообщает Calcionews24, руководство питерцев намерено убедить Хамеса переехать в Россию с помощью модели Ольги Коробицыной, которая является болельщицей Зенита. Ранее испанская пресса сообщала, что 24-летняя модель закрутила роман с колубийским хавом еще в 2016 году.

Реал готов отпустить полузащитника за 70 миллионов евро. В услугах футболиста также заинтересованы Челси, Ливерпуль, ПСЖ и Интер.