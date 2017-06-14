Испания

Представители вингера Реала Криштиану Роналду заверили, что их клиент — законопослушный гражданин, не занимающийся налоговыми махинациями.

Недавно прокуратура Мадрида подала жалобу на Роналду в суд Посуэло де Аларкон, в которой утверждает, что вингер "добровольно" и "сознательно" нарушал налоговое законодательство. Предполагается, что Роналду создал "бизнес-структуру" в 2010 году, чтобы скрывать доходы от продажи имиджевых прав в период с 2011 по 2014. За это время португалец якобы не заплатил 14,7 млн евро налогов.

Однако принадлежащая агенту Роналду Жорже Мендешу компания Gestifute выступила с заявлением, в котором категорически отрицает все обвинения.

"Прокуратора подала на Роналду жалобу, а не иск, а это разные вещи. Они предполагают, что Роналду замешан в оффшорной структуре, подобно другими игрокам, когда большая часть доходов достается футболисту, а общество, в котором он живет, не получает ничего", — начала Gestifute.

"Доходы, которые получал Роналду, были задекларированы согласно испанскому законодательству на условиях, которые советники футболиста посчитали приемлемыми. Никаких оффшорных структур ради избежания налогов не было".

"Компания Tollin на 100% принадлежит Криштиану Роналду с момента ее основания в 2004 году. Она была основана в 2004, когда Роналду перешел в МЮ, за 6 лет до трансфера в Реал. Ее чистая прибыль составила 12 753 685,28 евро".

"Когда Роналду перешел в Реал, он сохранил ту же структуру, которая была в Великобритании, не создавая ничего нового. За все эти годы у Роналду не было проблем с налогами, что противоречит инсинуациям прокуратуры. Все доходы в полном объеме подпадали под испанское налоговое законодательство. Задекларированные суммы можно обсудить, но совершенно ясно, что футболист не пытался уклоняться от уплаты налогов".

Ранее в подобном правонарушении был признан виновным главный конкурент Роналду за звание лучшего игрока мира – Лионель Месси. Суд приговорил аргентинца к 21 месяцу тюрьмы, но это наказание было заменено штрафом и общественными работами.