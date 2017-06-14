Испания

Полузащитник Реала Лука Модрич заявил, что бывший президент загребского Динамо Здравко Мамич получил значительную часть от трансфера хавбека в Тоттенхэм.

Экс-президент загребского Динамо Здравко Мамич оказался на скамье подсудимых в Хорватии. Он обвиняется в хищении более, чем 15 млн евро и уклонении от уплаты 1,5 млн евро налогов.

Модрич находился в системе Динамо З с 14 лет, пока в 2008 году не перешел в Тоттенхэм. Предполагается, что Здравко присвоил себе примерно половину денег от этого трансфера.

"Думаю, Динамо получило от 21 до 23 млн евро за мой трансфер в Тоттенхэм. Часть из этих денег полагалась мне, согласно подписанному ранее контракту – 50%".

Однако самому Луке досталось отнюдь не 50%.

"По нашей договоренности, платежи получил Мамич. Я снимал деньги в банке и отдавал их Зорану (брату Здравко) или Марио (сыну экс-президента)".

В ближайшее время в суде должен дать показания еще один игрок сборной Хорватии – защитник Ливерпуля Деян Ловрен.