Испания

Домашний и выездной комплекты формы Реала претерпели изменения перед началом следующего сезона.

Домашняя форма будет содержать больше белого цвета, чем в нынешней кампании. Главным отличием станут три голубых полоски на плечах. Они символизируют голубое небо испанской столицы.

Выездной комплект формы будет черным. Клуб уже использовал подобную расцветку ранее. Главным успехом Реала в такой форме стала победа в Лиге чемпионов в 2000 году.

На обеих формах будет размещен небольшой штамп в честь 115-й годовщины клуба.