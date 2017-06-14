Домашний и выездной комплекты формы Реала претерпели изменения перед началом следующего сезона.
Гарет Бэйл, фото фк Реал
14 июня 2017, 12:11
Домашняя форма будет содержать больше белого цвета, чем в нынешней кампании. Главным отличием станут три голубых полоски на плечах. Они символизируют голубое небо испанской столицы.
Выездной комплект формы будет черным. Клуб уже использовал подобную расцветку ранее. Главным успехом Реала в такой форме стала победа в Лиге чемпионов в 2000 году.
На обеих формах будет размещен небольшой штамп в честь 115-й годовщины клуба.