Испания

Защитник Реала Даниэль Карвахаль прокомментировал уход португальца Пепе из стана Сливочных.

34-летний Пепе, выступающий за Реал с 2007-го года, так и не сумел договориться с клубом о новом контракте, несмотря на желание остаться в столице Испании.

"Пепе играл в Реале 10 лет и отдал все этому клубу. Это позор, что он не сыграл прощальный матч на домашнем стадионе. Пепе там получил бы соответствующую овацию от фанатов", – приводит слова Карвахаля Football Espana.

В завершившемся сезоне Пепе сыграл в чемпионате Испании 13 матчей, забив два гола и отдав одну результативную передачу.