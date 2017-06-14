Защитник Реала Даниэль Карвахаль прокомментировал уход португальца Пепе из стана Сливочных.
Пепе, Getty Images
14 июня 2017, 15:50
34-летний Пепе, выступающий за Реал с 2007-го года, так и не сумел договориться с клубом о новом контракте, несмотря на желание остаться в столице Испании.
"Пепе играл в Реале 10 лет и отдал все этому клубу. Это позор, что он не сыграл прощальный матч на домашнем стадионе. Пепе там получил бы соответствующую овацию от фанатов", – приводит слова Карвахаля Football Espana.
В завершившемся сезоне Пепе сыграл в чемпионате Испании 13 матчей, забив два гола и отдав одну результативную передачу.