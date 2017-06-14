Нападающий Милана Карлос Бакка может вернуться в испанскую Примеру.
Карлос Бакка, Getty Images
14 июня 2017, 16:22
В нынешнее межсезонье Милан твердо намерен избавиться от колумбийца, который, несмотря на вполне приличную статистику, имеет очень натянутые отношения с многими членами команды, в том числе и главным тренером Винченцо Монтеллой.
Еще прошлым летом россо-нери были готовы отпустить Бакку в Вест Хэм за 30 млн евро, однако тогда сам игрок не пожелал переходить в стан Молотобойцев.
Как сообщает Gazzetta dello Sport, теперь на Карлоса претендует Валенсия, которая ценит бомбардирские качества игрока и его опыт выступлений в Испании (в свое время Бакка защищал цвета Севильи).
Вероятно, за игрока Летучим Мышам придется выложить не менее 20 млн евро.
В завершившемся розыгрыше Серии А Бакка отличился 16-ю голами в 34-х матчах.