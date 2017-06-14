Испания

Нападающий Милана Карлос Бакка может вернуться в испанскую Примеру.

В нынешнее межсезонье Милан твердо намерен избавиться от колумбийца, который, несмотря на вполне приличную статистику, имеет очень натянутые отношения с многими членами команды, в том числе и главным тренером Винченцо Монтеллой.

Еще прошлым летом россо-нери были готовы отпустить Бакку в Вест Хэм за 30 млн евро, однако тогда сам игрок не пожелал переходить в стан Молотобойцев.

Как сообщает Gazzetta dello Sport, теперь на Карлоса претендует Валенсия, которая ценит бомбардирские качества игрока и его опыт выступлений в Испании (в свое время Бакка защищал цвета Севильи).

Вероятно, за игрока Летучим Мышам придется выложить не менее 20 млн евро.

В завершившемся розыгрыше Серии А Бакка отличился 16-ю голами в 34-х матчах.