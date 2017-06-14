Испания

Наставник мадридского Реала Зинедин Зидан не видит нападающего Альваро Морату в основном составе команды.

В данный момент Мората ведет активные переговоры с Манчестер Юнайтед, который готов приобрести воспитанника Королевского клуба примерно за 70 млн евро.

Сам же Альваро изначально хотел остаться в Мадриде и бороться за место в основном составе, однако разговор с главным тренером команды Зинедином Зиданом расставил все по местам.

Как сообщает журналист El Chiringuito Хуанфе Санс, Мората встретился с Зиданом для того, чтобы узнать о своей роли в команде в следующем сезоне.

На вопрос Мораты о том, есть ли у него шансы стать основным форвардом Мадрида, наставник Реала ответил: "Если Бензема физически готов на 100 процентов, он сильнее всех нападающих команды".

В сезоне 2016-2017 Карим Бензема забил 19 голов и отдал 8 результативных передач во всех турнирах. На счету Альваро Мораты 24 гола и 7 ассистов, при этом Альваро отыграл примерно на тысячу минут меньше.