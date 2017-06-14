Испания

Бывший вратарь Барселоны Виктор Вальдес может заключить контракт с Депортиво.

По окончании сезона в АПЛ Вальдес по обоюдному согласию сторон расторг договор с Миддлсбро, вылетевшим в Чемпионшип.

Теперь 35-летний вратарь находится в поисках нового клуба, и возвращение в Испанию выглядит для него вполне приемлемым вариантом.

Как сообщает AS, контракт Вальдесу готов предложить Депортиво, который находится в поисках вратаря, имеющего внушительный опыт выступлений в Ла Лиге.

В свое время Виктор провел 12 лет в Барселоне, защищая цвета сине-гранатовых с 2002-го по 2014-й год.

За Миддлсбро Вальдес отыграл 28 матчей в АПЛ, в 8-ми из них оставив свои ворота сухими. Тем не менее, помочь Речникам сохранить прописку в элитном дивизионе испанец не сумел.