Испания

Эспаньол сообщил, что полностью выкупил права на нападающего Лео Баптистао у Атлетико.

Контракт с бразильским нападающим Лео Баптистао Эспаньол подписал еще прошлым летом, однако при этом половина прав на форварда оставалась в собственности Атлетико. И вот теперь, как сообщает официальный сайт клуба, 24-летний футболист целиком и полностью принадлежит Попугаям.

Матрасники приобрели Баптистао у Райо Вальекано еще в июне 2013 года, однако бразилец сыграл за Атлетико всего пять матчей. Мадридский клуб предпочитал отдавать его в аренду (Бетис, Райо Вальекано, Вильярреал), пока, наконец, не продал в Эспаньол в июле 2016 года за 3,5 миллиона евро, сохранив при этом половину прав на футболиста.

В сезоне-2016/2017 Лео Баптистао, подписавший прошлым летом пятилетний контракт с Эспаньолом, провел за команду 22 матча во всех турнирах, в которых забил 6 мячей.