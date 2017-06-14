Испания

Бывший помощник Карло Анчелотти в мадридском Реале Фернандо Йерро завершил работу в клубе Сегунды Овьедо.

Легендарный в прошлом футболист Королевского клуба продолжит свою тренерскую карьеру за пределами Овьедо – сообщает официальный сайт клуба из одноименного города.

49-летний специалист прекратил сотрудничество с Овьедо спустя один сезон, и теперь находится в поисках нового места работы.

Стороны решили расстаться по обоюдному согласию, решив не продлевать контракт.

В завершившемся сезоне Йерро привел команду к 8-му месту в турнирной таблице Сегунды.