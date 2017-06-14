Испания

Хуанма Лопес проводит встречу с руководство мадридского Реала, чтобы убедить руководство клуба продать Альваро Морату в Манчестер Юнайтед.

Представитель Альваро Мораты надеется, что ему удастся убедить руководство мадридского Реала продать игрока в Манчестер Юнайтед, пишет Marca.

Встреча между сторонами проходит прямо сейчас.

Реал хочет выручить за Морату 90 миллионов евро, но Хуанма Лопес надеется, что сделка будет заключена в ближайшие несколько часов за 75-80 миллионов евро.

Сам Мората желает покинуть Реал из-за недостаточного количества игрового времени в важных матчах.