Испания

Экс-защитник сине-гранатовых Эрик Абидаль занял пост официального посла каталонского клуба.

37-летний французский бек вернулся в столицу Каталонии. Барселона подписала с Абидалем контракт, назначив его на должность посла клуба.

Таким образом, ближайшие несколько лет Эрик будет представлять сине-гранатовых на различных мероприятиях.

Также Абидаль вошел в состав легенд Барселоны, и теперь будет принимать участие во всех выставочных поединках команды против легендарных составов других клубов.

Эрик выступал за Барселону 6 лет – с 2007-го по 2013-й год, и за это время выиграл в составе сине-гранатовых 15 титулов, включая 2 Лиги чемпионов и 4 чемпионства в Испании.