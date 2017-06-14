Экс-защитник сине-гранатовых Эрик Абидаль занял пост официального посла каталонского клуба.
Эрик Абидаль в окружении партнеров по Барселоне, Getty Images
14 июня 2017, 20:26
37-летний французский бек вернулся в столицу Каталонии. Барселона подписала с Абидалем контракт, назначив его на должность посла клуба.
Таким образом, ближайшие несколько лет Эрик будет представлять сине-гранатовых на различных мероприятиях.
Также Абидаль вошел в состав легенд Барселоны, и теперь будет принимать участие во всех выставочных поединках команды против легендарных составов других клубов.
Эрик выступал за Барселону 6 лет – с 2007-го по 2013-й год, и за это время выиграл в составе сине-гранатовых 15 титулов, включая 2 Лиги чемпионов и 4 чемпионства в Испании.