Испания

Главный тренер Реала Зинедин Зидан назвал игроков, которые могли бы усилить центр обороны.

Отаменди - один из кандидатов на переход в Реал, Getty Images

Отаменди - один из кандидатов на переход в Реал, Getty Images

На протяжении прошлого сезона Реал регулярно испытывал кадровые проблемы в центре обороны. С уходом Пепе эта проблема станет еще актуальней, а Зинедин Зидан рассчитывает на усиление этой позиции.

Как сообщает Diario Gol, Зидан назвал пять имен, которые могут стать трансферными целями на ближайшие недели.

Возглавляет список кандидатов Эймерик Ляпорт, на которого также претендует Барселона. Следом за ним идут Бонуччи из Ювентуса, Маркиньос из ПСЖ, Отаменди из Манчестер Сити, а замыкает список Алаба, который готов сыграть и слева в защите.

Напомним, что Депортиво хочет арендовать полузащитника мадридского Реала.