Полузащитник Реала Матео Ковачич попал в сферу трансферных интересов Арсенала и Тоттенхэма.
Матео Ковачич, Getty Images
15 июня 2017, 14:34
Извечные соперники из северного Лондона Арсенал и Тоттенхэм сразятся между собой за полузащитника Реала Матео Ковачича.
Как сообщает Diario Gol, ни Канониры, ни Шпоры еще не сделали официального предложения по хорвату, равно как и их конкуренты из Италии – Рома, Милан и Интер.
В сезоне-2016/2017 Ковачич провел за Реал во всех турнирах 38 матчей, в которых забил 2 мяча. За тот же период Матео 7 раз выходил на поле в составе сборной Хорватии.