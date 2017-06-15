Испания

Полузащитник Реала Матео Ковачич попал в сферу трансферных интересов Арсенала и Тоттенхэма.

Извечные соперники из северного Лондона Арсенал и Тоттенхэм сразятся между собой за полузащитника Реала Матео Ковачича.

Как сообщает Diario Gol, ни Канониры, ни Шпоры еще не сделали официального предложения по хорвату, равно как и их конкуренты из Италии – Рома, Милан и Интер.

В сезоне-2016/2017 Ковачич провел за Реал во всех турнирах 38 матчей, в которых забил 2 мяча. За тот же период Матео 7 раз выходил на поле в составе сборной Хорватии.