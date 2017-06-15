Испания

Полузащитник Реала Марко Асенсио уверен, что после успешного сезона-2016/2017 Бланкос не потеряют вкуса к новым победам и трофеям.

В минувшем сезоне Реал сумел наконец-то вернуться на испанский трон и выиграл очередную Лигу чемпионов, но, как считает полузащитник Королевского клуба Марко Асенсио, это лишь раздразнило аппетит его товарищей по команде.

"Когда играешь за такой великий клуб, как Реал, то стремишься к победам в любых турнирах, поведал Асенсио в интервью Marca. – Причем это касается не только выступлений на клубном уровне. Например, я после побед в чемпионате Испании и Лиге чемпионов мечтаю выиграть молодежный чемпионат Европы, потом – Суперкубок УЕФА, Суперкубок Испании и все остальные возможные трофеи".

"Я не могу сказать, что переход в Реал сильно меня изменил, но я, естественно, набрался опыта, улучшил свое мастерство, научился играть через два дня на третий. Да, после того, как я подержал в руках трофей Лиги чемпионов, увидел свои фотографии на первых полосах газет, то почувствовал, что сбылась мечта моего детства, но теперь у меня появились другие цели".

"В Реале играло так много отличных футболистов, которым за свою карьеру не удавалось выиграть столько, сколько смог я за первый же сезон. Но это не повод останавливаться на достигнутом. Я стараюсь брать пример с Серхио Рамоса, Криштиану Роналду и других, у которых уже множество титулов, но они сражаются в каждом матче за победу. Реал и его футболисты никогда не пресытятся победами!"

В сезоне-2016/2017 Марко Асенсио провел за Реал во всех турнирах 38 матчей, в которых забил 10 мячей, в том числе и последний в финале Лиги чемпионов против Ювентуса: