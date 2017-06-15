Вылетевший из испанской Примеры хихонский Спортинг обьявил о назначении нового главного тренера.
Пако Эррера
15 июня 2017, 16:45
Как сообщает официальный сайт "красно-белых", на пост главного тренера назначен Пако Эррера. Контракт специалиста со Спортингом подписан по схеме 1+1.
63-летний тренер сменил Хоана Феррера, который возглавлял команду из Хихона последние полгода. Ранее Эррера возглавлял Вальядолид, Лас-Пальмас, Сарагосу, Сельту, Рекреативо.
Отметим, что в минувшем сезоне Спортинг вылетел из Примеры и будет выступать следующий год в Сегунде.