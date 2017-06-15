Испания

Нападающий Фиорентины Федерико Бернардески попал в сферу интересов каталонского клуба.

Барселона раздумывает о приобретении форварда Фиалок Федерико Бернардески в летнее трансферное окно. Об этом сообщает Sport.es.

Сообщается, что игрок отказался продлевать контракт с итальянским клубом. Действующее соглашение Бернардески истекает летом 2019 года. Фиорентина может выставить его на трансфер, чтобы футболист не ушел, как свободный агент.

Отметим, что сумма отступных за Федерико Бернардески составляет около 40 миллионов евро.